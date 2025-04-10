فوائد الخميرة البيرة، تقوي المناعة وتعزز صحة الجهاز الهضمي

فوائد الخميرة البيرة، الخميرة البيرة من المكونات المهمة التي تستخدم في صناعة المخبوزات وأيضًا تدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة.

وفوائد الخميرة البيرة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة وتدخل فى صناعة المكملات الغذائية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخميرة البيرة من المواد الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة في مجالات التغذية والصحة، لما تحتويه من عناصر غذائية هامة ومتنوعة، ويتم استخراجها من نوع من الفطريات يُعرف بـ "الخميرة أحادية الخلية"، وتستخدم في صناعة الخبز والمشروبات، ولكن فوائدها الصحية تتجاوز ذلك بكثير.

عناصر غذائية موجودة في الخميرة البيرة

وأضاف السيد، أن الخميرة البيرة مصدر غني بالفيتامينات، وخاصة مجموعة فيتامين "ب" المركب مثل B1 وB2 وB3 وB6 وB12، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة الجهاز العصبي وتحسين أداء الدماغ، كما تساهم في تحويل الطعام إلى طاقة، لذلك، يُنصح بها للأشخاص الذين يعانون من الإرهاق المزمن أو ضعف التركيز.

فوائد الخميرة البيرة

فوائد الخميرة البيرة للصحة

وتابع، أن من فوائد الخميرة البيرة:

تحتوي الخميرة البيرة على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية، مما يجعلها مفيدة لبناء العضلات وتقوية الجسم بشكل عام. كما تحتوي على معادن مهمة مثل الزنك، والكروم، والسيلينيوم، وهي عناصر تساعد في دعم جهاز المناعة وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تلعب الخميرة البيرة دور مهم في تحسين صحة البشرة والشعر، فبفضل غناها بالفيتامينات والمعادن، تساعد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، كما تساهم في علاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبقع الداكنة، ولذلك، تُستخدم في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر.

تعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، حيث تحتوي على ألياف تساهم في تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما يساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين الامتصاص.

تستخدم الخميرة البيرة أحيانا كمكمل غذائي للمساعدة في زيادة الوزن بطريقة صحية، نظرًا لقدرتها على فتح الشهية وزيادة استهلاك السعرات الحرارية.

محاذير تناول الخميرة البيرة

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الخميرة البيرة تمثل إضافة غذائية مميزة وغنية بالعناصر المفيدة، ولكن يُنصح بتناولها باعتدال وبعد استشارة الطبيب، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.

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