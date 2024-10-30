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صحة ومرأة

فوائد الخميرة البيرة، غنية بفيتامين ب والسيلينيوم وتحمي من أمراض القلب والسرطان

الخميرة البيرة، فيتو
الخميرة البيرة، فيتو

فوائد الخميرة البيرة، الخميرة البيرة من أنواع الخمائر الشهيرة التي لها استخدامات مهمة أبرزها عمل المخبوزات والمعجنات المختلفة.

وفوائد الخميرة البيرة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بإضافتها المخبوزات.

 

أهمية تناول الخميرة البيرة 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخميرة البيرة واحدة من المكملات الغذائية الغنية بالمواد المفيدة للصحة، وقد استخدمت منذ قرون في صناعة البيرة والمخبوزات، لكن فوائدها تمتد لتشمل العديد من الجوانب الصحية، وتتكون الخميرة البيرة من نوع خاص من الفطريات، وهي غنية بالبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، مما يجعلها مكمل غذائي مهم للصحة.

فوائد الخميرة البيرة للصحة 
فوائد الخميرة البيرة للصحة 

فوائد الخميرة البيرة للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الخميرة البيرة:

  • تُعد الخميرة البيرة مصدر ممتاز لفيتامينات مجموعة "ب"، والتي تلعب دور أساسي في عملية الأيض وتحويل الطعام إلى طاقة وتساعد هذه الفيتامينات على تحسين صحة الجلد والشعر، وتعزز من وظيفة الجهاز العصبي، مما يساعد في تقليل الشعور بالتعب والإجهاد.
  • الخميرة البيرة غنية بمضادات الأكسدة، التي تلعب دور هام في محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • احتواء الخميرة على السيلينيوم، وهو عنصر مضاد للأكسدة، يُسهم في تعزيز جهاز المناعة ودعم صحة الخلايا.
  • تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف، مما يساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتقليل مشاكل مثل الإمساك، كما أن تناولها يمكن أن يُساهم في تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يُحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
  • لها قدرة على دعم صحة القلب، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الخميرة البيرة قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • الخميرة البيرة مفيدة أيضا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن، فاحتواءها على البروتينات والألياف يعزز من الشعور بالشبع، مما قد يُساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

 

محاذير تناول الخميرة البيرة 

وتابع، تُعتبر الخميرة البيرة إضافة قيمة للنظام الغذائي، حيث تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، ومع ذلك، يُفضل استشارة مختص قبل البدء في استخدامها كمكمل غذائي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خاصة أو الذين يتناولون أدوية معينة.

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