فوائد الخميرة، تقاوم الالتهابات وتقوي المناعة وتحمي من السرطان

فوائد الخميرة، الخميرة من المكونات الشهيرة التى تعتبر أساسية في عمل المخبوزات والمعجنات، وبدونها لا تكون ناجحة.

وفوائد الخميرة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، ولها فوائد علاجية عديدة ومهمة، وينصح بها الخبراء دائما.

القيمة الغذائية الموجودة في الخميره

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخميرة من الفطريات الشهيرة والمهمة التى لها قيمة غذائية عالية وتقدم كمكمل غذائي، حيث تحتوى على الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والبروتينات والألياف والكربوهيدرات وفيتامين ب.

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فئات ممنوعة من تناول الخميره

واضاف السيد، أن الخميره ممنوعة على بعض الفئات، وهم:

-أصحاب مرض داء كرون.

-كما يجب على مرضى الحساسية تناولها بحذر لأنه يمكن أيضا الإصابة بحساسية الخميرة البيرة، وبالتالى يجب التوقف عن تناول الخميرة على الفور، إذا حدث ألم في الصدر أو في الحلق أو ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس، ولابد من الإسراع للطبيب، أو المستشفى.

أضرار الخميرة

وتابع، أن الخميرة مهمة للصحة ويجب تناولها ولكن بدون إفراط حفاظا على الصحة، وذلك لأنها تسبب الاسهال واضطرابات المعدة فى حالة الإفراط منها، كما أن الخميرة يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية، وأيضًا على مرضى السكر تناولها بحساب خاصة عند تناول دواء السكر لأنها يمكن أن تخفض نسبة السكر بشكل كبير ما يعرض المريض إلى الدخول في غيبوبة سكر.

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فوائد الخميرة

وأوضح السيد، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول الخميرة، ومن فوائد الخميرة:-

تحسن المزاج وتساعد على مقاومة الاكتئاب.

تخفف من حدة القلق والتوتر وتساعد على الاسترخاء.

تقوى الأعصاب وهي مهمة للجهاز العصبي.

تساعد على تعزيز صحة العينين.

تقوى المناعة، لاحتوائها على البكتيريا النافعة للجسم ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.

تساعد فى علاج تهيج القولون والتهاب القولون العصبى، حيث تقضى على الانتفاخات والغازات والإمساك والإسهال، وهي جميعها أعراض القولون العصبى.

تخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تخفض مستوى السكر بالدم.

تساعد على علاج الإسهال.

تمنع الإصابة بالإمساك وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

مهمة لصحة المرأة المرضعة فهي مكمل غذائي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تضمن صحة المرأة المرضعة.

مهمة لصحة البشرة وتعزيز نضارتها.

تعمل على تنظيم الجهاز الهضمي وعلاج عسر الهضم.