"هوية".. مشروع تخرج بإعلام القاهرة لإحياء التراث والهوية المصرية

في إطار جهود إحياء التراث والهوية المصرية، أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة مشروع تخرج بعنوان "هُوية"، يركز على استعادة ملامح التراث الشعبي والفلكلور البحري المصري، إلى جانب تعزيز مفاهيم الهوية الوطنية لدى الشباب.

ويأتي المشروع تحت إشراف الدكتور محمد خليل، ويقدّم معالجة إعلامية تبرز أهمية الحفاظ على الثقافة الشعبية في ظل التغيرات المجتمعية المتسارعة.

ويضم الفريق القائم على المشروع كلًا من: حنين طارق، شروق طارق، حماده محمد، منة الله إبراهيم، محمد سالم، هاجر محمد، ندى محمد، منار مصطفى، وشهد حسام.

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