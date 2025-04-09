الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

لسبب كارثي، ولاية نيو مكسيكو تعلن حالة الطوارئ وتنشر وحدات من الحرس الوطني (فيديو)

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام، حالة الطوارئ في ألباكركي كبرى مدن الولاية، بسبب الارتفاع الملحوظ في معدلات الجريمة.

وأصدرت ميشيل لوجان جريشام أمرًا بنشر وحدات من الحرس الوطني لدعم الجهود الأمنية.

كما وقعت الحاكمة أمرًا تنفيذيًّا يمهد الطريق أمام نشر عشرات الجنود على طول ممر الطريق 66 التاريخي بدءًا من منتصف مايو.

ويوفر الأمر التنفيذي أيضًا أموالًا من الولاية للحرس الوطني لاستخدامها كجزء من هذه الجهود.

وقال مكتب حاكمة الولاية إن تدريب ما بين 60 إلى 70 جنديًا جار بالفعل.

ووصف قائد شرطة ألباكركي هارولد ميدينا الوقت بأنه حاسم، حيث قال إن وجود الحرس الوطني على الأرض من شأنه أن يفرغ الضباط للقيام بدوريات في الشوارع.

وقال المسؤولون إن القوات يمكن أن تساعد في تأمين مسارح الجرائم، وتوزيع الطعام والإمدادات الأخرى على المشردين في جميع أنحاء الممر ونقل السجناء وتوفير الأمن في المحاكم، وإدارة عمليات الطائرات المسيرة المستخدمة لتحديد أماكن المشتبه بهم أو تقييم الحوادث.

وفي أواخر شهر مارس قالت شرطة ولاية نيو مكسيكو ومكتب مكافحة الجريمة التابع لها إنها بذلت جهودا حثيثة هذا العام للقضاء على أسوأ المجرمين في الشوارع وعلى المخدرات التي يستخدمونها لتدمير المجتمع.

وشددت الشرطة على أنها ستواصل جهودها سعيا نحو نيو مكسيكو أكثر أمانًا للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حاكمة ولاية نيو مكسيكو حالة الطوارئ ألباكركي ميشيل لوجان جريشام نيو مكسيكو

مواد متعلقة

اليوم، الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ على 57 دولة

قصة مفاوضات الأهلي مع الشيبي للمشاركة في مونديال الأندية، وموقف بيراميدز

الجنسية الأجنبية حلم يطادر المئات.. ضوابط عديدة تحددها الأجهزة المعنية.. دول تشترط التنازل عن الجنسية الأصلية.. وهذه أبرز المستندات المطلوبة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

الأكثر قراءة

بعد كرم الشام، غلق "بلبن ووهمي" بمصر الجديدة (صور)

غلق مطعم شهير بمصر الجديدة بعد حملة مفاجئة من مسؤولي الحي (صور)

محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

لسبب كارثي، ولاية نيو مكسيكو تعلن حالة الطوارئ وتنشر وحدات من الحرس الوطني (فيديو)

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية