لسبب كارثي، ولاية نيو مكسيكو تعلن حالة الطوارئ وتنشر وحدات من الحرس الوطني (فيديو)

أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام، حالة الطوارئ في ألباكركي كبرى مدن الولاية، بسبب الارتفاع الملحوظ في معدلات الجريمة.

وأصدرت ميشيل لوجان جريشام أمرًا بنشر وحدات من الحرس الوطني لدعم الجهود الأمنية.

كما وقعت الحاكمة أمرًا تنفيذيًّا يمهد الطريق أمام نشر عشرات الجنود على طول ممر الطريق 66 التاريخي بدءًا من منتصف مايو.

ويوفر الأمر التنفيذي أيضًا أموالًا من الولاية للحرس الوطني لاستخدامها كجزء من هذه الجهود.

New Mexico State Police and its Crime Suppression Bureau have been working tirelessly this year to remove the worst offenders off our streets and the drugs they use to damage our communities. We will continue efforts like these, working towards a safer New Mexico for all. #NMSP pic.twitter.com/ZmGDaRwDYL — NMSP (@NMStatePolice) March 28, 2025

وقال مكتب حاكمة الولاية إن تدريب ما بين 60 إلى 70 جنديًا جار بالفعل.

ووصف قائد شرطة ألباكركي هارولد ميدينا الوقت بأنه حاسم، حيث قال إن وجود الحرس الوطني على الأرض من شأنه أن يفرغ الضباط للقيام بدوريات في الشوارع.

وقال المسؤولون إن القوات يمكن أن تساعد في تأمين مسارح الجرائم، وتوزيع الطعام والإمدادات الأخرى على المشردين في جميع أنحاء الممر ونقل السجناء وتوفير الأمن في المحاكم، وإدارة عمليات الطائرات المسيرة المستخدمة لتحديد أماكن المشتبه بهم أو تقييم الحوادث.

وفي أواخر شهر مارس قالت شرطة ولاية نيو مكسيكو ومكتب مكافحة الجريمة التابع لها إنها بذلت جهودا حثيثة هذا العام للقضاء على أسوأ المجرمين في الشوارع وعلى المخدرات التي يستخدمونها لتدمير المجتمع.

وشددت الشرطة على أنها ستواصل جهودها سعيا نحو نيو مكسيكو أكثر أمانًا للجميع.

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