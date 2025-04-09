10 غارات أمريكية على جبل نقم شرقي صنعاء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن القوات الأمريكية شنت 10 غارات جوية على معاقل جماعة الحوثي فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العدوان الأمريكي شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، وأكثر من 10 غارات على جبل نقم شرقي صنعاء.



فيما نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو يرصد مشاهد من قصف أمريكي على جبل نقم في صنعاء.

تصعيد الولايات المتحدة عدوانها على اليمن

وأمس أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بمقتل القيادي بما يسمونه "جهاز مخابرات" التابع لهم عبدالناصر الكمالي بغارة أمريكية.

وشنت طائرات أمريكية عدوانًا جديدًا على اليمن حيث استهدف عدة مناطق في صنعاء والحديدة ومأرب بحوالي 22 غارة جوية.

كما استهدفت الغارات الأمريكية منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب محافظة صنعاء، كما طالت غارة أخرى بني حشيش شمال شرق العاصمة.

وفي محافظة الحديدة، تعرضت جزيرة كمران لغارتين جويتين، ومأرب "3 غارات على مديرية مجزر"، وسط تصعيد الولايات المتحدة عدوانها على اليمن الذي قرر إسناد الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية بتغطية ومساعدة أمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.