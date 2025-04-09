الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

10 غارات أمريكية على جبل نقم شرقي صنعاء (فيديو)

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن القوات الأمريكية شنت 10 غارات جوية على معاقل جماعة الحوثي فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العدوان الأمريكي شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، وأكثر من 10 غارات على جبل نقم شرقي صنعاء.


فيما نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو يرصد مشاهد من قصف أمريكي على جبل نقم في صنعاء.

تصعيد الولايات المتحدة عدوانها على اليمن

وأمس أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بمقتل القيادي بما يسمونه "جهاز مخابرات" التابع لهم عبدالناصر الكمالي بغارة أمريكية.

وشنت طائرات أمريكية عدوانًا جديدًا على اليمن حيث استهدف عدة مناطق في صنعاء والحديدة ومأرب بحوالي 22 غارة جوية.

كما استهدفت الغارات الأمريكية منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب محافظة صنعاء، كما طالت غارة أخرى بني حشيش شمال شرق العاصمة.

وفي محافظة الحديدة، تعرضت جزيرة كمران لغارتين جويتين، ومأرب "3 غارات على مديرية مجزر"، وسط تصعيد الولايات المتحدة عدوانها على اليمن الذي قرر إسناد الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية بتغطية ومساعدة أمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة اليمنية جماعة الحوثى القوات الأمريكية جبل نقم صنعاء طائرات امريكية الحديدة

مواد متعلقة

الحوثي تعلن مقتل قائد بجهاز المخابرات التابع لهم بغارة أمريكية

الخارجية الأمريكية: مستمرون فى الضربات الجوية ضد الحوثى حتى وقف هجماتها

"الحوثي" تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) في الحديدة

الأكثر قراءة

محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

غلق وتشميع مطعم شهير بمصر الجديدة بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله (صور)

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

خبطتين في الراس توجع، الغندور يكشف عن نجم زملكاوي آخر في طريقه للأهلي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

والد زيزو: لعب ابني للأهلي مش حرام وميدو السبب في تطفيشه

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية