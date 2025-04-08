جويل بيه يسجل الهدف الثاني للجيش الملكي في مرمى بيراميدز

دوري أبطال إفريقيا، سجل جويل بيه الهدف الثاني لفريق الجيش الملكي أمام نظيره فريق نادي بيراميدز، بهدف نظيف في الدقيقة 82 من المباراة التي تجمع بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8.

وسجل فيستون ماييلي هدفا لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية ال VAR.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة

القناة الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد بيراميدز

وتذاع مباراة الجيش الملكي وبيراميدز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

واقترب بيراميدز من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بمباراة الذهاب 4_1 لذاك تعد فرصته أكبر.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي المتأهل من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد

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