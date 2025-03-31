الشرقية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مديرية الشؤون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته، وتوافر الأكسجين بالمستشفيات.

كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات

وشدد محافظ الشرقية على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد وسحب عينات مختلفة منها،والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.

رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ،كما تم إلغاء أجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وأضاف، مدير مديرية الشؤون الصحية أنه تم مضاعفة عدد العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ،كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسؤولين بها فور حدوث أي طارئ.

مجهزة بأحدث التقنيات.. 135 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات العيد بالشرقية

أعلن مرفق الإسعاف فرع الشرقية رفع درجة الاستعداد القصوى، ووضع خطة طوارئ متكاملة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة على مدار الساعة، وذلك من خلال نشر 135 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر.

وأوضح مرفق الإسعاف بالشرقية في بيان اليوم، أنه تم توزيع سيارات الإسعاف وفق خطة انتشار دقيقة تشمل 23 سيارة إسعاف لتأمين ساحات الصلاة والمساجد الكبرى، و25 سيارة إسعاف لتغطية الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن التجمعات،و 61 سيارة إسعاف منتشرة على 13 طريقًا رئيسيًا لضمان سرعة التدخل في الحوادث المرورية، وباقي السيارات موزعة داخل المدن والقرى لتعزيز سرعة الاستجابة في جميع المواقع الحيوية.

الفرق الإسعافية فى حالة جاهزية تامة للمشاركة في تنفيذ الخطة موزعين في نقاط إستراتيجية لضمان التدخل الفوري عند الحاجة

وأوضح إسعاف الشرقية أن هناك 270 فردًا من الفرق الإسعافية فى حالة جاهزية تامة للمشاركة في تنفيذ الخطة، موزعين في نقاط إستراتيجية لضمان التدخل الفوري عند الحاجة، وقد زُودت سيارات الإسعاف بأحدث المعدات الطبية، والتي تشمل أجهزة متطورة لمراقبة المؤشرات الحيوية لضمان متابعة دقيقة لحالة المرضى، وأجهزة تنفس صناعي لدعم الحالات الحرجة،وكذلك أجهزة إزالة الرجفان القلبي للتعامل مع الأزمات القلبية، بالإضافة إلى معدات تأمين مجرى التنفس لضمان إستقرار المصابين،فضلا عن معدات تثبيت الكسور والعمود الفقري لضمان النقل الآمن للمصابين.

غرفة عمليات إسعاف الشرقية تتابع البلاغات لحظيًا، بتنسيق كامل مع المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة

وأفاد البيان بأن غرفة عمليات إسعاف الشرقية تتابع البلاغات لحظيًا، بتنسيق كامل مع المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة، بالإضافة إلى التعاون مع مشرفي القطاعات المختلفة بالمحافظة لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة ولتذليل أي عوائق.

ويؤكد إسعاف الشرقية أن الخط الساخن 123 يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات، والتعامل مع أي طارئ بأقصى سرعة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الفرق الإسعافية واتباع الإرشادات لضمان سرعة الاستجابة.

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