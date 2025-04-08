الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

الناتو: التوسع العسكري الصيني أمر مذهل

روته،فيتو
روته،فيتو

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، التوسع العسكري الصيني بأنه "مذهل".

وقال روته في مقابلة نشرتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، على هامش زيارة إلى اليابان بدأها الثلاثاء، وتهدف إلى إظهار قوة الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يجب ألّا نكون ساذجين بشأن الصين. إن نمو قواتها المسلحة واستثماراتها في صناعة الدفاع وقدراتها الدفاعية أمر مذهل".

وبحسب "فرانس برس"، يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وخصوصا الأوروبية، لزيادة إنفاقها العسكري.

كما يطالب حلفاءه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتعزيز قدراتهم العسكرية للرد على الصين واحتواء كوريا الشمالية.

 

وقال روته: "ترغب الولايات المتحدة بشكل متزايد في أن يكون لحلف شمال الأطلسي دور أكبر (في المنطقة). ليس بالمعنى المقصود في المادة الخامسة، بل من حيث إظهار القوة، ودعم بعضنا داخل الناتو".

وتنص المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي على أنه إذا تعرضت دولة عضو لهجوم، تَعتبر الدول الأخرى أنه هجوم ضد الجميع وترد وفقا لذلك.

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