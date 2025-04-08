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خارج الحدود

إيران تنفي محاولة اغتيال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري

الحرس الثوري،فيتو
الحرس الثوري،فيتو

نفى مصدر إيراني مسئول لوسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، تقارير تحدثت عن محاولة اغتيال فاشلة للواء أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري باستخدام طائرة مسيرة في غرب طهران قبل عيد الفطر المبارك.

واعتبر المصدر الشائعات بأنها جزء من سيناريو مزيف يسعى الأعداء من خلاله لخلق حالة من الرعب والارتباك في الأجواء النفسية للبلاد.

وأكد في تصريحات لموقع "همشهري أونلاين" أن هذه الشائعة تأتي في إطار محاولات الأعداء المستمرة لبث الأكاذيب وتشويه الحقائق.

وأشار إلى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى إثارة التوترات ودفع الشعب الإيراني نحو مشاعر الخوف والتوتر.

وأضاف أنه "كما حدث في حالات مشابهة مثل شائعة اغتيال اللواء إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس، التي تم تكذيبها مرارًا، تسعى وسائل الإعلام المعادية إلى نشر شائعات ترمي إلى توجيه الأذهان نحو أجواء من الحرب والقلق، إلا أن هذه المحاولات "الطفولية" لن تحقق أهدافها.

وأوضح المصدر أن اللواء حاجي زاده "لا يزال يؤدي مهامه بكل قوة واقتدار" وأن هذه الشائعات ليست سوى عرض آخر من عروض العجز الذي يعيشه الأعداء في مواجهتهم مع قوة ووعي الشعب الإيراني.

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الحرس الثوري عيد الفطر المبارك قوة الجوفضائية في الحرس الثوري

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