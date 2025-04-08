البابا تواضروس يوجه رسائل روحية لشباب المغتربين: الغربة اختبار واختيار

"الرَّبُّ يَحْفَظُ الْغُرَبَاءَ" (مز ١٤٦: ٩)... بهذه الكلمات استهل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمته خلال لقاء روحي وإنساني جمعه بعدد من شباب وشابات الإسكندرية المغتربين، مؤكدًا أن الغربة ليست مجرد ابتعاد مكاني، بل رحلة داخلية مليئة بالاختبارات والاختيارات، تدعونا لاكتشاف ذواتنا، والاقتراب من الله.

أقيم اللقاء على مسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ونظمته خدمة مار مرقس للمغتربين والمغتربات، التي أسسها القديس القمص بيشوي كامل، أحد أعمدة الخدمة الكنسية المعاصرة في المدينة. جاء هذا اللقاء في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشبابها، خاصة أولئك الذين يمرون بتجربة الاغتراب، سواء داخل مصر أو خارجها.

لقاء من الذاكرة إلى المستقبل

استُهلّ اللقاء بعرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ خدمة المغتربين بالإسكندرية، واستعرض محطات تأسيسها وتطورها على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ثم قدّم القمص بيشوي عبد المسيح، مسؤول الخدمة، كلمة عبّر فيها عن امتنانه لقداسة البابا، وأضاء على أرشيف غني بالذكريات والخبرات التي مرّت بها الخدمة خلال ٣٥ سنة، موثقًا ذلك بإحصائيات ووقائع مؤثرة.

في فقرة مؤثرة، شارك أحد خريجي الخدمة تجربته الشخصية، وكيف ساهمت هذه الخدمة في دعمه روحيًا وإنسانيًا خلال فترة اغترابه، قبل أن تُقدّم مجموعة من المغتربات المتميزات، وهنّ صاحبات مواهب فنية، عرضًا لأعمالهن اليدوية التي نالت إعجاب الحضور.

كما قدّم كورال "تي بارثينوس"، التابع لأسرة القديسة مريم للمغتربين، مجموعة من الترانيم والتسابيح التي أضفت روحًا من الدفء والتأمل على أجواء اللقاء.

الغربة مدرسة روحية

نيافة الأنبا باڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب والمشرف على خدمة المغتربين، تحدث بدوره عن "دروس الغربة"، مؤكدًا أن الغربة، رغم ما فيها من تحديات، هي مدرسة روحية تعلّم الصبر، وتحفّز الإنسان على بناء علاقة أعمق بالله والكنيسة والمجتمع.

رسائل من قلب الأبوة الروحية

وفي ختام اللقاء، قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة أبوية أثنى فيها على المشاركين والمنظمين، وشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الروحي والثقافي، مشيدًا بالمواهب التي تم تقديمها، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على الارتباط بالكنيسة مهما بعدت المسافات.

ثم تأمل قداسة البابا في الآية "الرَّبُّ يَحْفَظُ الْغُرَبَاءَ"، وقدم من خلالها أربع مراحل روحية تمر بها النفس في الغربة:

1. مرحلة الاختيار: حيث يجد الإنسان نفسه أمام مفترق طرق بين الخير والشر، بين الصح والخطأ.

2. مرحلة التكرار: التي تُرسّخ في النفس إما السلوك الصحيح إذا تكررت المواقف السليمة، أو تُعمّق الخطأ إذا لم يُراجع الإنسان نفسه.

3. مرحلة الاستمرار: وتطرح السؤال الصعب: هل يعيش الإنسان في شبع داخلي أم في جوع روحي؟

4. مرحلة المرار: التي تأتي بعد التكرار والاستمرار في الاتجاه الخاطئ، وتكون نتيجتها الحتمية مرارة النفس والابتعاد عن الله.

حضور كنسي وروحي مميز

شهد اللقاء حضور عدد من أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، إلى جانب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية، وعدد من كهنة الإسكندرية المشرفين على بيوت المغتربين والمغتربات، ما أضفى على الحدث طابعًا كنسيًا جامعًا.

هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تحرص الكنيسة على تنظيمها لدعم الشباب، والاستماع إليهم، ومرافقتهم روحيًا في مسيرتهم داخل مصر وخارجها.

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