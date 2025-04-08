بالمساحات، الإسكان تطرح أراضى استثمارية

كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وأكد المهندس على محمد سعد على رئيس جهاز مدينة 15 مايو بأن جهاز المدينة طرح عددا من قطع الأراضي الاستثمارية وهى تضم ( قطعة الأرض رقم (6) بمنطقة النرجس بنشاط تجارى بمساحة 2995 مترا مربعا، وقطعة ارض رقم (1هـ) بمركز خدمات المنطقة الصناعية الثانية بمساحة 3594 مترا مربعا بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات وقطعة الأرض رقم (5) مركز الحى الثانى بالامتداد بمساحة 630 مترا مربعا بنشاط تجارى، وقطعة ارض رقم (2) بمركز الحى (1-ب) بمساحة 1660 مترا مربعا بنشاط تجارى إدارى سكنى.

كما يضم الطرح قطعة أرض شمال دار مصر بنشاط تجارى بمساحة 3500 متر مربع وقطعة ارض رقم (2) بكمبوند دار مصر بنشاط حضانة بمساحة 1860 متر مربع، وقطعة ارض بجوار سويقة المرحلة الاولى بنشاط تجارى بمساحة 2000 متر مربع، وقطعة الارض رقم (1) تطل على واصلة الاوسطى بمساحة 5600 متر مربع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات) والتقديم على الأراضى حتى 15-4-2025.

وأوضح أن الطرح فى إطار سعى جهاز المدينة الى دعم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وبداية لجنى ثمار المجهودات الكبيرة التى تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة ولإبراز الدور الكبير الذي تبرزه الدولة فى تنمية الاستثمارات بمدينة ١٥ مايو

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

وخلال اللقاء، تابع المهندس شريف الشربيني، آخر التطورات لمشروعات الشراكة وموقف التسليمات، بجانب استعراض جانب من المشروعات التي تقوم الشركة بالتسويق لها بالإسكندرية"صواري غرب كارفور" والعلمين الجديدة، ومارينا، والفسطاط، وحجم المبيعات التي قامت الشركة بإنجازه، موجها بتكثيف الجهود في التسويق لزيادة حجم المبيعات في المشروعات المتاحة، بجانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات بالمشروعات ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بعدد حوالي ١٥ ألف قطعة بمختلف المساحات بعدد ٢٣ مدينة جديدة، لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد من المتقدمين وتلبية رغبتهم، والطرح العاشر يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة بالمبالغ المتبقية لأصحاب مقدمات الحجز الكبيرة وفقا لقطع الأراضي المتاحة بالطرح للعاشر.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظرًا لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى ١٥ ألف قطعة أرض.

وقال وزير الإسكان: يعتبر المشروع هو أحد المحاور الهامة لإتاحة أراض للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.

كلف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية بتقييم أداء شركات صيانة وإدارة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، بجانب إعداد تقارير كاملة عن المشروعات بكل قطاع والموقف الخاص بها، ولا سيما مشروعات مدينة السويس الجديدة والطريق الجديد الذي تم التوجيه بإنشائه، مؤكدًا أهمية العمل على تعظيم الإيرادات بالهيئة، بجانب إجراء حصر كامل للأراضي غير المستغلة على مستوى كافة المدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها.

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