وزير الإسكان يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية والخطة الترويجية لبعض مشروعات الوزارة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، لمتابعة معدلات الشركة للتسويق وحجم مبيعات بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية وترويجية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء بعض الآليات والتفاصيل الخاصة بالخطة التسويقية خلال الفترة المقبلة، كما استعرض مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية، حيث أكد الوزير أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي تم تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريين.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، مؤكدًا أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.

واستعرضت مي عبد الحميد خلال الاجتماع الموقف المالي لمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بكافة مراحله، بجانب التدفقات المالية للصندوق والإيرادات والمصروفات، وحجم الدعم النقدي الذي حصل عليه المواطنون حاجزو الوحدات.

وتناولت مي عبد الحميد موقف إعلان "سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.

كشفت المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع شقق سكن كل المصريين بالمدينة.

وأكد أنه جار تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" بحي شرقي الأندلس، الذي يضم ١٢٥ عمارة بإجمالي ٣٠٠٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٨%.

وترأس المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالمدينة، وذلك لمراجعة مستجدات المشروعات الجارية وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يواكب التطلعات التنموية للمدينة.

وشهد الاجتماع حضورًا من قيادات الجهاز، حيث شارك فيه المهندس محمد حنة، نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، إلى جانب المهندسة سمر، مدير إدارة المرافق الصناعية، والمهندس محمد عاشور.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات الفنية والتنفيذية التي تواجه المشروعات، مع وضع آليات وحلول عملية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما أكد المهندس علاء عبد اللاه على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهاز والشركات المنفذة، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين الجهود لضمان إنجاز المشروعات في الوقت المحدد وبما يلبي تطلعات المدينة كمركز صناعي واقتصادي رائد.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار استراتيجية الجهاز الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة، بما يسهم في تحقيق التطور العمراني والصناعي المنشود، ويعزز من مكانة المدينة كواحدة من أبرز المدن الصناعية في مصر.

يذكر أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق رؤية الدولة في تطوير المدن الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي تخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

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