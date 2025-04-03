كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن التحول الرقمي وزيادة خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات وطلبات مواطني المدن الجديدة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات التابعة للهيئة.



ونستعرض خطوات طلب تغيير وتعديل النشاط لمحلك:



- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.



- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.



المستندات المطلوبة:



1 - آخر إيصال سداد من البنك.



2 - خطاب التخصيص.



3 - موافقة التموين في حالة المخبز سياحي أو طباقي.



4 - موافقة اتحاد الشاغلين.



5 - تفويض أو توكيل من صاحب المول لمالك المحل بالتعامل مع الجهاز.



6 - مستند تخطيط المول من الداخل.



7 - تحقيق الشخصية سار (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة).



8 - محضر الاستلام.



9 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات).



10 - عقد بيع المحل بالإضافة لعقد الشركة إذا كان المحل مخصصا لشركة.



11 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه أو ما يفيد عدم وجود استهلاك مياه.



الرسوم :



1 - رسم متابعة بالموبايل -- القيمة 2 جنيه.



2 - رسوم دراسة جدية تغيير نشاط -- القيمة 5000 جنيه.



3 - رسم 5% على الإجمالي - القيمة المتغيرة.





وعلى من يرغب فى الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التى تخصه، وذلك لتقديم طلب مجانى لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وإطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، والتيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات المختلفة بشكل إلكترونى، مما يوفر الوقت والجهد، ويمنع من التكدس والزحام، فى المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة للحصول على الخدمات.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وادارات التراخيص والعقارية بالجهاز.

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