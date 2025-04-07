الإسكان تجهز لطرح مرحلة جديدة من أراضي الشراكة مع القطاع الخاص

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من الأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وتعمل الهيئة على التجهيز لطرح الأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بمساحات مختلفة.

ومن المقرر أن يضم الطرح عددا من المدن الجديدة، وتنفذ الوزارة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل.

وتخطط الوزارة للتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، وطرح الأراضي المميزة بنظام الشراكة وذلك بعد نجاح طروحات الشراكة مع القطاع الخاص السابقة، وبما يحقق المزيد من التيسيرات للمطورين والمستثمرين وتحقيق عوائد مستمرة للهيئة بدلًا من اقتصارها على بيع الأراضي.

وتعمل وزارة الاسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) منذ عام 2014، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًّا، تطبيق لمخرجات المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، وتم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، والهدف الأول للمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 12: 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهي المساحة التي تعمل وزارة الإسكان في تنميتها حاليًّا، بدلًا من مساحة المعمور الحالية والتي لا تتعدى 6: 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمنزلة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.

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