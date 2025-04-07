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الإسكان تبحث التعاون مع سلوفاكيا في إنشاء المدن الذكية والفرص الاستثمارية

لقاء وزير الإسكان
لقاء وزير الإسكان مع سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة

استقبل المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة لينكا ميها ليكوفا، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال إنشاء المدن الذكية والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بلينكا ميهاليكوفا، مشيدًا بمشاركة الوفد السلوفاكي خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والذي عقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية خلال تلك الفعاليات، وموضحًا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتنمية جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع"، وهى مدن ذكية مستدامة، تضم مختلف أنماط الفرص الاستثمارية، فى مجالات التنمية العمرانية، كما أنها تحتوى على مناطق صناعية تستهدف جذب وتوطين التقنيات الحديثة محليًا.

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشدد على تعظيم الصناعة المصرية والمنتج المحلى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، موضحًا أن وزارة الإسكان تقدم دعمها الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبها، أبدت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة السيدة/ لينكا ميها ليكوفا، إعجابها بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا، وتطلعها لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات الواسعة فى مجالات التنمية العمرانية.

كما قامت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة بتسليم دعوة رسمية للمهندس شريف الشربيني للمشاركة في "منتدى أجندة المدن الذكية" السنوي الثالث، الذي سيُعقد يومي 24 و25 أبريل 2025، في سلوفاكيا.

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