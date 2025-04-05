أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وتطرح الوزارة نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”.

وقررت الوزارة بدء شراء كراسات الشروط للإسكان المتوسط أولًا اعتبارًا من ١٥ مايو، والإسكان لمحدودي الدخل اعتبارًا من ١ يوليو المقبل.

ويواجه بعض المواطنين الراغبين فى التقديم على شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل عددًا من الاشتراطات قد تحرمه من حجز الشقق وهى كالتالي:

- صافى الدخل الشهرى أقل من 3500 جنيه.

- الحاصل على أى دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية او إسكان تعاوني.

- المالك لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يزيد عمره عن 50 عامًا وقت الاعلان.

-المستفيد من مبادرات دعم التمويل العقاري.

-يقل سنه عن 21 عاما

-يزيد الدخل الشهري لمنخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًّا للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للفرد.

-يزيد الدخل الشهري لمتوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًّا للفرد.

والطرح المنتظر سيضم وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمساحات 75 - 90 مترا مربعا ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 - 110 - 120 مترا مربعا والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 20 سنة بفائدة مخفضة تتراوح ما بين 8 - 12 % للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

وأشار شريف الشربيني إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، وهذه الوحدات السكنية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مؤكدًا السعي لتحسين مستويات المعيشة لمختلف المواطنين، قائلا"نحن بصدد طرح هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، لضمان حياة كريمة للمواطنين".

وأكد وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد تنمية حقيقية، ومن أجل تعزيز هذه التنمية تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ومن هنا فسيتم التعاون والتنسيق مع "منصة مصر العقارية"، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وسيكون هناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، لافتًا إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري - مطور عقاري.





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