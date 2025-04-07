اوساسونا وليجانيس يتعادلان 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، انتهت مباراة ليجانيس أمام اوساسونا، بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البلدي دي بوتاريكي، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة ليجانيس واوساسونا

وسجل هدف فريق اوساسونا اللاعب خورخي هيراندو في الدقيقة 49، وتعادل ليجانيس عن طريق داني ربا في الدقيقة 87.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة يحتل ليجانيس المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، فيما يحتل اوساسونا المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

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