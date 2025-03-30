برشلونة يكتسح جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة الإسباني، فوزا عريضا علي نظيره جيرونا بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق برشلونة اللاعب لاديسلاف كرييتشي لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني نجح دانجوما في إدراك التعادل لفريق جيرونا في الدقيقة 53.

وتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني والثالث للفريق الكتالوني بالدقيقتين 61 و77، وأحرز الهدف الرابع اللاعب فيران توريش في الدقيقة 86.

تشكيل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني



في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جيرارد مارتين.

في خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، جافي، إريك جارسيا.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

و بتلك النتيجة يواصل نادي برشلونة تصدره لترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة، فيما يتواجد جيرونا في المركز الثالث عشر ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

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