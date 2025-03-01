الدوري الإسباني، بيتيس يحقق رقما غائبا أمام ريال مدريد منذ 17 عاما

تلقى فريق ريال مدريد خسارة صادمة بنتيجة (2-1) أمام ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل لفريق ريال مدريد، إبراهيم دياز في الدقيقة 10، بينما أحرز كاردوسو وإيسكو هدفي ريال بيتيس في الدقائق (34، 54).

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وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن هذا اللقاء هو الثاني لريال بيتيس في القرن الحالي، الذي يتمكن فيه الفريق من قلب تأخره لفوز على ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وجاء الفوز بنتيجة (2-1)، ليكون تكرارا لما حدث في فبراير 2008، عندما نجح بيتيس أيضا في الفوز على ريال مدريد بنفس النتيجة وعلى نفس الملعب، بعد أن كان متأخرا بهدف.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس.



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