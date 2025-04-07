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خارج الحدود

بعد مقترح العطلة الرسمية، ترامب يخطط للاحتفال بعيد ميلاده الـ 79 بعرض عسكري فى واشنطن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

تخطط إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لإقامة عرض عسكري يوم 14 يونيو في العاصمة واشنطن للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس، حسب ما أعلنت عمدة العاصمة "واشنطن" موريل باوزر.

عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ترامب الـ 79

ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية عن عمدة واشنطن قولها، الاثنين، إدارة ترامب في "مرحلة مبكرة" من التخطيط لعرض عسكري سيقام في المدينة، للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس.

 

تصريحات عمدة واشنطن جاءت بعد يوم من نشر صحيفة "واشنطن سيتي بيبر" تقريرًا قالت فيه، بأن إدارة ترامب تأمل في أن تستضيف واشنطن عرضًا عسكريًا في 14 يونيو، وهو الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش الأمريكى والذكرى التاسعة والسبعين لميلاد ترامب.

 

وذكرت الصحيفة المذكور، أن الخطط الأولية تدعو إلى أن يمتد العرض من مقر وزارة الدفاع "البنتاجون" في أرلينجتون إلى البيت الأبيض.

عرض عسكري للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش الأمريكى

وقال رئيس مقاطعة أرلينجتون، تاكيس كارانتونيس، في بيان أن المقاطعة تلقت اتصالًا من جهاز الخدمة السرية يوم الجمعة "بشأن إمكانية تنظيم عرض عسكري للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش الأمريكى، ولكن لم تُقدم أي تفاصيل أخرى".

وأضاف أن المقاطعة، التي تضم البنتاجون والعديد من العسكريين العاملين والمتقاعدين، لم تتلق طلبًا رسميًا من الحكومة الفيدرالية للحصول على أي مساعدة للعرض.

يشار إلى أن ترامب كان يأمل في استضافة عرض عسكري خلال ولايته الأولى، لكنه ألغى العرض بعد أن أعلنت المدينة أنه سيكلف عشرات الملايين من الدولارات، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية فى تقرير سابق لها.

كما تقدمت النائبة عن الحزب الجمهوري في نيويورك كلوديا تيني، فىفبرايرالماضى، بمشروع قانون يهدف إلى جعل عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو، عطلة فيدرالية عامة.

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