فيتو تكشف في عددها الجديد، الرسوم الجمركية الأمريكية تثيرغضب العالم

تكشف فيتو في عددها الجديد عن غضب عالمي بشأن زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع غير الأمريكية، وقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع تداعيات القرار.

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