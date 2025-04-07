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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، الرسوم الجمركية الأمريكية تثيرغضب العالم

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
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تكشف فيتو في عددها الجديد عن غضب عالمي بشأن زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع غير الأمريكية، وقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع تداعيات القرار. 

 

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