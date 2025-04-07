بكين تتعهد بحماية حقوق الشركات الأمريكية على أرضها

على الرغم من تقديمها شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، إلا أن الصين تعهدت بحماية مصالح الشركات الأمريكية على أراضيها.

حماية حقوق الشركات الأمريكية

بكين أعلنت اليوم الاثنين، أن مسؤولًا صينيًّا رفيع المستوى تعهد بحماية مصالح الشركات الأمريكية والبقاء أرضًا واعدة للاستثمار الأجنبي.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، لينج جي، أمام لجنة من ممثلي الشركات الأمريكية أمس الأحد، أن رسوم بكين الجمركية تحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما في ذلك الشركات الأمريكية، وفقًا لوزارته.

يأتي هذا بعد فرض بكين رسومًا جمركية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية في ظل حرب تجارية متصاعدة.

كما جاء بعد يومين من مطالبة الصين الولايات المتحدة الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب وتستهدف منتجاتها بنسب عالية، متعهدة الرد للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

وحضت وزارة التجارة الصينية الخميس الماضي، الولايات المتحدة على إلغاء التعرفات الجمركية الأحادية الجانب فورا وحل الخلافات مع شركائها التجاريين بشكل سليم من خلال حوار منصف.



كما رأت بكين حينها أن الهجوم الحمائي الذي يشنه البيت الأبيض، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، يعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر ويهدد سلاسل التوريد الدولية، ويؤثر حتى على المصالح الأميركية، بحسب بيان الخارجية.

كذلك نددت الوزارة بالرسوم التي اعتبرتها لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الأطراف المعنية، متوعدة الرد.

حملة تجارية واسعة



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن الأربعاء الماضي، حملة تجارية واسعة، خصوصا ضد الصين، أحد أهم شركاء بلاده التجاريين.



كما أشار ترامب إلى أن الصين ستواجه رسوما جمركية بنسبة 34% بالإضافة إلى 20% فرضها عليها في وقت سابق من هذا العام، ليبلغ إجمالي الرسوم الجديدة 54% ويقترب من نسبة 60% التي هدد بها خلال حملته الانتخابية.

بالمقابل، أكدت وزارة التجارة الصينية أنه ليس هناك منتصر في الحرب التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.