برومو "سيد الناس" يضع أحمد زاهر في مرمى انتقادات رواد السوشيال ميديا، ما القصة؟

مسلسلات رمضان 2025 ، يعد الفنان أحمد زاهر واحدا من الممثلين الذين يجيدون تجسيد أدوار الشر في الدراما ويستطيع أن يخطف التريند بسبب تأثيره بالشخصية التي يتقمصها.

أحمد زاهر في رمضان 2025

واستطاع أحمد زاهر أن يخطف الأنظار حوله بعد ظهوره في برومو "سيد الناس" مع عمرو سعد في رمضان 2025، ولكنه تعرض لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور بسبب الشخصية التي يقدمها خلال العمل.

حيث قال البعض إن الشخصية التي سيقدمها “زاهر” قريبة للغاية من شخصية فتحي البرنس الذي قدمها مع محمد رمضان في مسلسل البرنس 2020 حتى في طريقة الارتجال.

وأشار البعض إلى أن “زاهر” أصبح فقيرا فنيا وليس لديه القدرة على التجديد، وذلك بحسب رواد السوشيال ميديا.

ويواصل صناع مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد تصوير عددًا من مشاهد العمل داخل المقابر بمدينة السادس من أكتوبر، وتجمعه هذه المشاهد بالفنانة إلهام شاهين التي تلعب شخصية عمته، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لمدة يومان.

ولجأ المخرج محمد سامي لتكثيف ساعات العمل لتصبح 15 ساعة يوميًا لأسرة مسلسل “سيد الناس” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، كي يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل بداية الشهر الكريم.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية.. والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

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