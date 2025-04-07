والدة نائب ترامب تحتفل فى البيت الأبيض بتعافيها من الإدمان (فيديو)

احتفلت والدة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، السيدة بيفرلي آيكينز، بمرور عقد على تعافيها من الإدمان، وذلك خلال حفل خاص أقيم قبل أيام في البيت الأبيض.

احتفال والدة نائب الرئيس الأمريكي بتعافيها من الإدمان

وحسب موقع الحرة، فإن والدة نائب الرئيس الأمريكى التي تعمل ممرضة في مركز لمعالجة الإدمان في منطقة سينسيناتي بولاية أوهايو، حصلت على ميدالية مرور عشر سنوات من التعافي، في تكريم رمزي لرحلتها الشخصية والمهنية في مكافحة الإدمان.

وكانت والدة نائب الرئيس الأمريكى، أجريت معها عام 2024، تحدثت فيها عن تجربتها قائلة "رسالتي لمن يعانون من الإدمان هي التواصل، وطلب المساعدة. التعافي صعب، لكنه يستحق العناء".

نائب الرئيس الأمريكى يشرح للأمريكيين قصة والدته

وتعرّف العديد من الأمريكيين على قصتها لأول مرة خلال خطاب ألقاه نائب الرئيس الأمريكي في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024.

وقال حينها أمام الحضور: "أفتخر بأن أقول إن والدتي هنا الليلة، بعد عشر سنوات من التعافي التام. أحبكِ يا أمي... وإذا وافق الرئيس ترامب، فلنحتفل في البيت الأبيض."

وخلال الحملة الانتخابية، تحدث جيه دي فانس مرارًا عن نشأته في عائلة عاملة في أوهايو وتأثره بقصص الإدمان والتعافي، كما ورد في سيرته الذاتية "مرثية هيلبيلي، التي تحولت لاحقًا إلى فيلم من إنتاج منصة نتفليكس.

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