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اقتصاد

بسبب قرارات ترامب، خبير اقتصادي يكشف كارثة للاقتصاد العالمي في الـ4 سنوات المقبلة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة الرسوم الجمركية على البضائع غير الأمريكية، مؤكدًا أن هذه القرارات تحمل أبعادًا اقتصادية عميقة وتثير مخاوف على الصعيدين المحلي والدولي.

 

هدف ترامب من قرارات الرسوم الجمركية

وقال خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن "قرارات ترامب تعكس نزعة اقتصادية شعبية تهدف بالأساس إلى استعادة الصناعة المحلية الأمريكية"، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تأتي في سياق ما وصفه بـ"تقاسم عبء الدولار عالميًا".
 

سعي أمريكا لقيادة الاقتصاد العالمي

وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث عن "مظلومية" اقتصادية باعتبارها تتحمل عبء قيادة الاقتصاد العالمي، بينما الدولار القوي أصبح سلعة عالمية يتجه الجميع إليها.
 

تراجع حركة التجارة العالمية

ولفت إلى أن حركة التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1%، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، مع توقعات بزيادة معدلات التضخم خلال السنوات الأربع المقبلة.

 

إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

وأشار إلى أن هذا التوجه الأمريكي قد يكون إما تمهيدًا لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بالكامل، أو ورقة ضغط تستخدمها الإدارة الأمريكية في إطار مفاوضات مستقبلية.

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