آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإبرام صفقة لإعادة الرهائن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن آلاف المواطنين تظاهروا في ميدان مسرح "هبيما" وسط تل أبيب، للمطالبة بسرعة إبرام صفقة تفضي إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من عائلات المحتجزين ونشطاء سياسيين واجتماعيين، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الأزمة، محذرين من المماطلة في التوصل إلى اتفاق قد يهدد حياة الرهائن.

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية بشأن ملف الأسرى، في ظل استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.

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