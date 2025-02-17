أصبح حديث العالم، لحظة بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب تعرضه للتوبيخ من نائب ترامب

أجهش رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسغن، الإثنين، فى البكاء بعدما فقد السيطرة على نفسه، بسبب تصريحات سابقة جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب كلمة نائب ترامب

وخلال خطاب جي دي فانس، أمام مؤتمر ميونخ للأمن، الجمعة الماضية، وبخ أوروبا بسبب قمعها حرية التعبير، وفق تعبيره.

وخلال الكلمة الختامية للمؤتمر، قال كريستوف هيوسغن، رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، إن المبادئ المشتركة لم تعد مشتركة كما كان معتقدا.

وقال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: "بعد كلمة نائب رئيس أمريكا فانس الجمعة، علينا أن نحذر من أن قاعدة المبادئ المشتركة، لم تعد مشتركة بعد اليوم بين الدول الغربية".

وأشاد بعدها هيوسغن بالسياسيين الأوروبيين الذين عارضوا فانس، خلال المؤتمر، وأكدوا "على القيم الراسخة".

Cette vidéo est incroyable, tellement révélatrice ! (cf ⤵️)



Suite au discours de @JDVance le président de la Conférence de sécurité de Munich, Christoph Heusgen, a fini…en larmes ! 🤦🏻‍♂️



Il évoque « un cauchemar », il se sent « brutalisé » par ce discours !



Ces larmes montrent… pic.twitter.com/H5x6pydwME — Florian Philippot (@f_philippot) February 17, 2025

ومع حديثه عن هذه الاختلافات، فقد السيطرة على مشاعره وبدأ بالبكاء، ولم يستطع إكمال كلمته، في مشهد لفت الحاضرين.

مدفيديف يسخر من بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن

وسخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عبر منصة "X"، تعليقا من رئيس مؤتمر ميونيخ كريستوف هويسغن بعد أن أجهش بالبكاء في الحفل الختامي للمنتدى.

وقال مدفيديف في منشوره: "مسخ قل نظيره"، بعد أن نقلت وسائل الإعلام خطاب هويسغن في الحفل الختامي لمؤتمر ميونيخ للأمن، والذي أجهش فيه باكيا وأوقف خطابه.

نائب ترامب يوبخ قادة أوروبا خلال مؤتمر ميونخ للأمن

وأثارت كلمة فانس في المؤتمر، ردود فعل غاضبة بين المشاركين بسبب هجومه على أوروبا.

فيما كان من المتوقع أن يركز جي دي فانس على مبادرة ترامب بشأن النزاع في أوكرانيا، فاجأ الرجل الثاني في واشنطن الحضور بتخصيص الجزء الأكبر من خطابه لانتقاد الدول الأوروبية بسبب ما اعتبره "تراجعا" في "حرية التعبير".

وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن "التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر في ما يتصل بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر، ما يقلقني هو التهديد من الداخل. تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية".

نائب ترامب، فيتو

وأضاف "أخشى أن حرية التعبير في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا تتراجع".

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