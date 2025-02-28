إيلون ماسك: "جي دي فانس" الرئيس القادم للولايات المتحدة

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنه الأفضل في منصبه، وتوقع أنه الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

جي دي فانس الرئيس المقبل للولايات المتحدة

جاء ذلك وفقا لرد ماسك على منشور كتبه أحد مستخدمي موقع X للتواصل الاجتماعي بشأن حوار جرى مؤخرا بين فانس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حول حرية التعبير في المملكة المتحدة، حيث كتب ماسك: "إنه أفضل نائب رئيس على الإطلاق ورئيسنا المستقبلي".

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته

والأسبوع الماضي، أعلن إيلون موسك، أنه تم طرد فلاديمير زيلينسكي من الوظيفة التي يقوم بها.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": “لقد تم طرد زيلينسكي من الوظيفة التي يقوم بها”.

تدقيق الأموال التي أرسلت إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، وافق ماسك على أن تقوم وزارته بتدقيق الأموال التي أرسلت إلى أوكرانيا.

قبل ذلك اتهم ماسك، زيلينسكي بقتل الصحفي الأمريكي جونزالو ليرا.

ويأتي هجوم ماسك على زيلينسكي، في وقت يشن ترامب أعنف هجوم على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، حيث وصفه الأربعاء الماضي بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، وقال إنه يرفض إجراء انتخابات وتأييده منخفض.

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