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خارج الحدود

زعيم حزب بريطاني يتوقع ثورة سياسية في أوروبا بعد تصريحات نائب ترامب

جي دي فانس، فيتو
جي دي فانس، فيتو

 أشاد زعيم حزب "ريفورم يو كيه" البريطاني اليميني الشعبوي نايجل فاراج بكلمة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، وتوقع ثورة سياسية في أوروبا.

 

زعيم حزب بريطاني يتوقع ثورة سياسية في أوروبا 

 وقال فاراج في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أحببت كل كلمة قالها (فانس). إنه على حق تماما. العديد من المشاكل تأتي من الخارج، والباقي يأتي من الداخل".

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وأضاف: "كان (فانس) يتحدث إلى جمهور يمثل الطبقة السياسية في أوروبا، التي هي في طريقها إلى الخروج. لقد اجتاحت ثورة سياسية أمريكا، وستجتاح بقية أوروبا أيضا. لذا فإن جي دي فانس كان يتحدث في ميونخ وكأنه يسبق زمنه".

 

كلمة نائب ترامب في مؤتمر ميونخ 

في وقت سابق، قال فانس خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن إن القادة الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم، وكأنهم يعتبرونهم "حيوانات مروضة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون أو يلغون الانتخابات بناء على "شكوك هشة"، كما حدث في رومانيا على سبيل المثال.

وأشار فانس إلى أن الخطر على أوروبا لا يتمثل في روسيا أو الصين، بل إن أوروبا تهدد نفسها. وقد استمع الحضور إلى فانس في صمت وكادوا لا يصفقون له.

وفي وقت لاحق، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة فانس ووصفها بأنها جيدة.

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ترامب مؤتمر ميونخ أوروبا

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