ركود بسوق ملابس الأطفال قبل عيد القيامة المجيد.. البنطلون الجينز يصل لـ 400 جنيه.. والتيشيرت يبدأ من 120.. وهذه طريقة اختيار أفضل أنواع الأقمشة (صور)

يهتم الآباء عند شراء الملابس لأطفالهم، بتوفر عدة عناصر أبرزها الراحة وأن تكون الأقمشة عملية ومتناسقة الألوان وتتناسب مع الاستايل العام المحيط بالأسرة وكذلك يناسب الميزانية.

وتبحث الأسر عن أفضل الأسعار والمناطق التي يتوفر بها ملابس ذات خامات عالية الجودة، وتجمع بين الحداثة والتوفير.

أسعار ملابس الأطفال

وتتراوح أسعار البيجامات من سنة لـ ثلاث سنوات من 80 لـ 350 جنيها.

وتبدأ اسعار البناطيل الجينز من 160 لـ 400 جنيه، حسب السن وجودة المنتج.

أسعار التيشرتات تبدأ من 120 إلى 200 جنيه، من سن سنة لـ أربع سنوات، ومن 165 الى 225 جتيها بداية من سن خمس سنوات فيما فوق.

وأسعار لبس المواليد تبدأ من 75 إلى 300 جنيه، حسب جودة المنتج.

تحديات تواجه تجار الملابس

قال عدد من التجار إن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 25 الى 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو يجبر أصحاب المتاجر على تقليل نسبة هامش ربحهم.

وبحسب التجار فأن هناك حالة انخفاض في المبيعات بعد موسم عيد الفطر، كما أن القوة الشرائية ليست بنفس معدل الأعوام السابقة، وتعد حركة البيع خفيفة بالرغم من اقتراب عيد القيامة المجيد.

كيفية اختيار أفضل أنواع الملابس للأطفال:

الأقمشة العالية فى الجودة التى تتكون من مواد ناعمة وطبيعية لتحافظ على ملمس جلد الطفل مثل القطن او الكتان فهو يظل أفضل اختيار للأطفال حديثى الولادة ويمكن استخدام الصوف ايضا فى الشتاء.

يجب ان تكون الملابس عملية بحيث يمكن غسلها اكثر من مره وفدائما ماتتسم ملابس الأطفال بالفوضى.

وينصح بشراء الملابس الأكبر قليلا نظرا الى ان الأطفال فى مرحلة نمو دائم كما ان هناك بعض انواع الأقمشة التى يمكن ان تتعرض للانكماش مثل القطن.

كما انه من الضرورى شراء ملابس سهلة الارتداء والخلع وتجنب ارتداء الملابس ذات الأحزمة وماشابه لأنها قد تؤدى الى تهيج جلد الطفل او التعرض للاختناق كما انها قد تعيق حركات الطفل لانها غير مريحة للارتداء.

يجب ان يكون الاختيار بين جميع ملابس الأطفال قائم على حالة الطقس.

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