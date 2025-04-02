فرحة العيد، كورال أطفال قصر الثقافة يتألق في احتفالية نادي المنيا الرياضي (صور)

أقام نادي المنيا الرياضي احتفالية مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع قصر الثقافة، حيث حضرها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية في أجواء مليئة بالسرور والبهجة.

فرحة العيد: كورال أطفال قصر الثقافة يتألق في احتفالية نادي المنيا الرياضي

تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة قدمها فريق كورال قصر الثقافة، الذي أضفى لمسة خاصة على الاحتفال من خلال أداء أغاني وعروض نالت إعجاب الجميع.

احتفالية نادي المنيا الرياضي

تأتي هذه الاحتفالية تعبيرًا عن الروح المرحة والانتماء التي يتميز بها المجتمع المحلي في المنيا، حيث تجمع الحضور في إطار فني وترفيهي مميز.

عيد الفطر في المنيا

بدورها، قدمت الدكتورة رحاب سراج، عضو مجلس الإدارة والمشرفة على الأنشطة الاجتماعية والفنية، تهانيها للحضور بمناسبة عيد الفطر، مؤكدة على استمرار النادي في تنظيم المزيد من الفعاليات التي تخدم أعضاء الجمعية العمومية في مختلف المناسبات.

اختتم الحفل بتوجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الاحتفالية، مع تمنيات للجميع بعيد سعيد وزيادة الفعاليات التي تعزز الحياة الثقافية والاجتماعية.

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