الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فرحة العيد، كورال أطفال قصر الثقافة يتألق في احتفالية نادي المنيا الرياضي (صور)

كورال أطفال قصر
كورال أطفال قصر الثقافة يتألق في احتفالية نادي المنيا، فيتو

أقام نادي المنيا الرياضي احتفالية مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع قصر الثقافة، حيث حضرها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية في أجواء مليئة بالسرور والبهجة.

 

 فرحة العيد: كورال أطفال قصر الثقافة يتألق في احتفالية نادي المنيا الرياضي

تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة قدمها فريق كورال قصر الثقافة، الذي أضفى لمسة خاصة على الاحتفال من خلال أداء أغاني وعروض نالت إعجاب الجميع.

 

احتفالية نادي المنيا الرياضي

تأتي هذه الاحتفالية تعبيرًا عن الروح المرحة والانتماء التي يتميز بها المجتمع المحلي في المنيا، حيث تجمع الحضور في إطار فني وترفيهي مميز.

 عيد الفطر في المنيا 

بدورها، قدمت الدكتورة رحاب سراج، عضو مجلس الإدارة والمشرفة على الأنشطة الاجتماعية والفنية، تهانيها للحضور بمناسبة عيد الفطر، مؤكدة على استمرار النادي في تنظيم المزيد من الفعاليات التي تخدم أعضاء الجمعية العمومية في مختلف المناسبات.

اختتم الحفل بتوجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الاحتفالية، مع تمنيات للجميع بعيد سعيد وزيادة الفعاليات التي تعزز الحياة الثقافية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي المنيا الرياضي المنيا الرياضي المنيا عيد الفطر المبارك الفطر المبارك كورال أطفال قصر الثقافة فرحة العيد احتفالية نادي المنيا الرياضي الدكتورة رحاب سراج

مواد متعلقة

طقس متقلب في المنيا، رياح وأتربة في ثاني أيام عيد الفطر

حريق بحظيرتي ماشية بقرية أم قمص بالمنيا

في اليوم الثاني، أهالي المنيا يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش النيل

تشييع جثمان العميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام محافظة الدقهلية بالمنيا

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

وزير الصحة يُجري جولة تفقدية لوحدة الشيخ زياد بمغاغة في المنيا

الأكثر قراءة

فاتورة المأكولات فتحت باب الجحيم، تطور جديد في إصابة 11 شخصا بمشاجرة مطعم شهير بالوراق

في خطأ حدث، أنوسة كوتة تكشف الحالة الصحية لمساعدها بعد التهام نمر ذراعه أثناء العرض بطنطا (فيديو)

إصابة أحمد عز والمخرج، الفيديو الذي تسبب في إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs

بعد تصدره منصة "إكس"، نجل شقيق الفريق أحمد شفيق يرد على شائعة وفاته

مش عارف هيتضايق مني ولا لأ، ماذا قال مؤلف "قطايف" عن سامح حسين بعد أزمة إلغاء الإجازات

لازم يراجع نفسه، قناة الأهلي تشن هجوما ناريا على كولر (فيديو)

حرامي منحوس، حادث مفاجئ يكشف عن سرقة سيارة نقل عليها توكتوك بالجيزة (صور)

بعد أيام من كارثة "سيجنال"، فضيحة جديدة تهز البيت الأبيض

منوعات

المزيد

بدون توقف أو الذهاب إلى الحمام، سيناتور ديمقراطي يلقي خطابا ضد ترامب لأكثر من 24 ساعة

ترامب يحسم اليوم قراره النهائي بشأن "تيك توك"

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية