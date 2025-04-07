الإثنين 07 أبريل 2025
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صحة ومرأة

نصائح مهمة يجب اتباعها لنمو الأطفال بشكل صحي

نمو الطفل
نمو الطفل

نمو الطفل من الأمور التى تشغل الآباء والأمهات كثيرا حيث يحرصوا دائما على نموه بشكل صحى بدون أي مشاكل تؤثر عليه.

ونمو الطفل يلزم الاهتمام بالتغذية السليمة منذ اليوم الأول للطفل بعد الولادة، مع الحفاظ على مواعيد نومه والاهتمام بنظافة المنزل وتهويته أول بأول.

نصائح مهمة يجب اتباعها لنمو الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها لنمو الأطفال بشكل صحى، منها:-

  • جودة الطعام وليس كميته، ليس من الضرورى كم الطعام الذى تناوله الطفل ولكن المهم هو تناول أى نوع طعام مثل  الفاكهة، الخضار، البروتين، والمياه، وتى اهم كثيرا من الحلوى والوجبات السريعة.
  • يجب البعد عن المقارنات، مثل "شوف ابن خالتك جسمه عامل إزاي؟!" هذه الجملة تؤذى أكثر مما تفيد، لأن كل طفل له طبيعة جسم مختلفة.
  • متابعة نمو الطفل مع دكتور متخصص، لقياس النمو بشكل علمي (وزن، طول، محيط رأس) وفى حالة وجود مشكلة يتم علاجها.
  • تشجيع النشاط البدني، اللعب، الجري، السباحة، حتى الرقص في المنزل أي حركة مفيدة لصحة الجسم والعقل أيضا.
  • ممنوع مكافأة الطفل يالطعام، مثل "لو خلصت أكلك هديك شوكولاتة" لأن هذا يغرس في الطفل فكرة إن الطعام مكافأة، ما قد يسبب مشاكل له فيما بعد.
  • تعليم الأبناء أن يسمعوا جسدهم، حيث يعلموا متى يجوعوا ومتى يشبعوا بدون اجبارهم على إنهاء طعامهم بالكامل.
نمو الأطفال 
نمو الأطفال 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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نمو الأطفال نصائح مهمة يجب اتباعها لنمو الأطفال بشكل صحي تغذية الطفل نمو الطفل الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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