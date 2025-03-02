الأحد 02 مارس 2025
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شباب بيحب الخير يطلق مبادرة لتوفير ملابس العيد مجانا للأيتام بالخانكة

شباب بيحب الخير الخانكة
شباب بيحب الخير الخانكة القليوبية،فيتو

أطلقت مبادرة شباب بيحب الخير بالخانكة القليوبية، أولى أنشطة وفعاليات شهر رمضان المبارك من خلال مبادرة لبس العيد لكل يتيم، بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه قابلة للزيادة، من معرض ملابس العيد المجاني للأيتام والذي جرى افتتاحه اليوم بمدينة الخانكة.

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أوضح خالد طوخي منسق مبادرة شباب بيحب الخير أنه مع بداية شهر رمضان الكريم وبرعاية اهل الخير  تم الاعداد والتجهيز والتوزيع للمبادرة السنوية لتوفير لبس العيد للاطفال الايتام بمنطقة الخانكة حيث جرى التنسيق مع المدارس لإعداد كشوف بأسماء الأيتام المستحقين.


ووجه منسق المبادرة  الشكر حقيقية لكل شاب وعضو بالمبادرة وكل مساهم لانجاح المعرض وادخال السرور على قلوب الاطفال المستحقين  وأسرهم مشيرا ان المبادرة تسعي إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك عبر استثمار دور مراكز الشباب في تقديم خدمات مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

مبادرة شباب بيحب الخير الخانكة القليوبية 


ناشد منسق مبادرة شباب بيحب الخير  الخانكة القليوبية القادرين والأهالي بضرورة تفعيل المبادرات الخيرية  ومنها مبادرة لبس العيد للأيتام لوجه الله لان الخير له متعة خاصة وجزاء كبير في الدنيا والآخرة.

شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو
شباب بيحب الخير الخانكة  القليوبية،فيتو

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مدينة الخانكة منطقة الخانكة القليوبية اخبار القليوبية

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