يا ليلة العيد آنستينا، شاهد فرحة المصريين بوقفة عيد الفطر بمصر الجديدة وحدائق المعادي (فيديو وصور)

شهدت شوارع منطقة مصر الجديدة وحدائق المعادي في محافظة القاهرة مساء اليوم الأحد، ليلة عيد الفطر إقبال الأسر على محال الملابس.

ليلة العيد في مصر الجديدة

ورصدت عدسة فيتو خروج العديد من المواطنين لشراء ملابس العيد، وإقبال الأطفال على شراء الألعاب الجديدة، فيما حرصت الفتيات على رسم أيدهن بـ "الحنة" فرحا بقدوم العيد.

إجازة عيد الفطر المبارك

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا موضحًا موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي، و وضح خلاله بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

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