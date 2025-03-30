الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

يا ليلة العيد آنستينا، شاهد فرحة المصريين بوقفة عيد الفطر بمصر الجديدة وحدائق المعادي (فيديو وصور)

وقفة عيد الفطر، فيتو
وقفة عيد الفطر، فيتو

شهدت شوارع منطقة مصر الجديدة وحدائق المعادي في محافظة القاهرة مساء اليوم الأحد،  ليلة عيد الفطر إقبال الأسر  على محال الملابس.

ليلة العيد في مصر الجديدة

ورصدت عدسة فيتو خروج العديد من المواطنين لشراء ملابس العيد، وإقبال الأطفال على شراء الألعاب الجديدة، فيما حرصت الفتيات على رسم أيدهن بـ "الحنة" فرحا بقدوم العيد. 

إجازة عيد الفطر المبارك 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا موضحًا موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي،  و وضح خلاله بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجازة عيد الفطر اجازة عيد الفطر المبارك اجازة عيد الفطر 2025 عيد الفطر 2025 منطقة مصر الجديدة عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من الزمالك على قرارات رابطة الأندية لصالح الأهلي

بيراميدز يستعد لإصدار قرارات هامة بعد تعديل عقوبات الرابطة على الأهلي

مدحت العدل عن قرارات لجنة الأندية لصالح الأهلي: ما يحدث فضيحة

قرار جديد من رابطة الأندية لصالح الأهلي بشأن أزمة الانسحاب أمام الزمالك

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظة الجيزة

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق أول أيام عيد الفطر

درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات

آخر مدينة في مصر تصلي عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

ثعبان ضخم يحاول اصطياد طائر أليف في قفصه

يا ليلة العيد آنستينا، شاهد فرحة المصريين بوقفة عيد الفطر بمصر الجديدة وحدائق المعادي (فيديو وصور)

إقبال على التسالي والشيكولاتة، ليلة عيد الفطر في القاهرة (فيديو وصور)

ليلة العيد في وسط البلد، إقبال ضعيف على السينما ومحال الملابس (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. هزيمة المشركين بعد دعاء النبي عليهم

ما حكم صلاة العيد؟ وما حكمة عيد الفطر ومعناه؟

مع الزاهدين.. أبو الحسن الشاذلي، عالم الشريعة وقطب الحقيقة

المزيد
الجريدة الرسمية