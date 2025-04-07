‌فرنسا وإسبانيا تتقدمان على ألمانيا بعدد طالبي اللجوء في أوروبا للمرة الأولى

أفاد المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، بأن البلاد لم تعد الدولة الرئيسية لطالبي اللجوء في أوروبا في فبراير الماضي لأول مرة منذ فترة طويلة.

طالبي اللجوء في أوروبا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، فوفقا لإحصائيات المكتب في نورنبرج، سجلت فرنسا وإسبانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء (13080 طلبا للأولى و12975 للثانية)، تليهما ألمانيا (12775 طلبا).

وكانت ألمانيا في الصدارة بفارق كبير في 2024 بأكمله بواقع 250 ألفا و615 طلبا، متقدمة على إسبانيا التي سجلت 166 ألفا و175 طلبا، وإيطاليا (158 ألفا و605 طلبات).

ولم تتوفر بعد مقارنة دولية لشهر مارس الماضي.

انخفاض عدد طلبات اللجوء في ألمانيا

وفي ألمانيا استمر عدد طلبات اللجوء في الانخفاض الشهر الماضي مسجلة 10 آلاف و647 طلبا، منها 8983 طلبا للمرة الأولى، بتراجع قدره 19.7% مقارنة بفبراير الماضي، وأقل بنسبة 45.3% مقارنة بمارس 2024.

ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض واضح في طلبات اللجوء من المنحدرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

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