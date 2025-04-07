الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

‌فرنسا وإسبانيا تتقدمان على ألمانيا بعدد طالبي اللجوء في أوروبا للمرة الأولى

ألمانيا، فيتو
ألمانيا، فيتو

أفاد المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، بأن البلاد لم تعد الدولة الرئيسية لطالبي اللجوء في أوروبا في فبراير الماضي لأول مرة منذ فترة طويلة.

 

طالبي اللجوء في أوروبا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، فوفقا لإحصائيات المكتب في نورنبرج، سجلت فرنسا وإسبانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء (13080 طلبا للأولى و12975 للثانية)، تليهما ألمانيا (12775 طلبا).

وكانت ألمانيا في الصدارة بفارق كبير في 2024 بأكمله بواقع 250 ألفا و615 طلبا، متقدمة على إسبانيا التي سجلت 166 ألفا و175 طلبا، وإيطاليا (158 ألفا و605 طلبات).

ولم تتوفر بعد مقارنة دولية لشهر مارس الماضي.

 

انخفاض عدد طلبات اللجوء في ألمانيا

وفي ألمانيا استمر عدد طلبات اللجوء في الانخفاض الشهر الماضي مسجلة 10 آلاف و647 طلبا، منها 8983 طلبا للمرة الأولى، بتراجع قدره 19.7% مقارنة بفبراير الماضي، وأقل بنسبة 45.3% مقارنة بمارس 2024.

ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض واضح في طلبات اللجوء من المنحدرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوروبا اللجوء في أوروبا طالبي اللجوء في أوروبا فرنسا اسبانيا ألمانيا

مواد متعلقة

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

باحثون أمريكيون يبتكرون تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار لكلام فوري

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

الأكثر قراءة

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

سقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية، واتهامات للأم بإلقائهما

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

أثار ذعر المارة في القاهرة، لحظة نشوب حريق ضخم أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

تفاصيل زيارة ماكرون لقصر الاتحادية ولقاء السيسي (صور)

منوعات

المزيد

‌فرنسا وإسبانيا تتقدمان على ألمانيا بعدد طالبي اللجوء في أوروبا للمرة الأولى

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات توماس مولر مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟، الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

المزيد
الجريدة الرسمية