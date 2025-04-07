مصرع 20 شخصا جراء الفيضانات في أمريكا (فيديو)

لقى 20 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط للولايات المتحدة.

في ولاية جورجيا، لقى أب وابنه حتفهما، أمس الأحد، عندما سقطت شجرة عليهما في ملعب جولف، وفقًا لِما ذكرته قناة أيه بي سي نيوز نقلًا عن الشرطة.

🚨🇺🇸 Paris, Kentucky



Numerous States across America continue be to devastated by flash flooding, Kentucky & Tennessee being hit the worst.



Climate Change will be blamed - it’s not. pic.twitter.com/uokllPkmHl — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 7, 2025



وتم الإبلاغ عن 18 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالعواصف منذ يوم الأربعاء في ولايات تينيسي وميسوري وكنتاكي وإنديانا وأركنساس وميسيسيبي.

وفي ولاية تينيسي وحدها، ضرب إعصار قوي مدينة سيلمر، ولقى 10 أشخاص حتفهم.



وعلى مستوى البلاد، تم تسجيل نحو 90 إعصارًا بحلول أمس الأحد. وبعد أيام من الأمطار الغزيرة، فاضت الأنهار في العديد من المناطق؛ ما تسبب في حدوث فيضانات.

وخلال مطلع الأسبوع، تدهور الوضع بشكل خاص في ولاية كنتاكي، وأعلن حاكم الولاية آندي بشير حالة الطوارئ.



وفي كوفينجتون، حيث يلتقي نهرا أوهايو وليكينج، غمرت المياه الشوارع بالفعل، كما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

وفي فرانكفورت عاصمة ولاية كنتاكي، وصل مستوى نهر كنتاكي إلى مستوى قريب من الرقم القياسي، حيث بلغ حوالي 15 مترًا، وفقًا لإدارة المدينة.

كما تسببت العواصف أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي.

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