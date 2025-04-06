أخبار الفن اليوم: كريم عبد العزيز ينتهي من تصوير فيلم 7Dogs.. هنيدي يقرر الابتعاد عن الدراما التليفزيونية في رمضان 2026.. مفاوضات لجزء ثالث من مسلسل العتاولة

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

انتهى الفنان كريم عبد العزيز من تصوير فيلم 7dogs، الذي تم تصويره بالكامل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركه البطولة الفنان أحمد عز وعدد من النجوم.





قرر الفنان محمد هنيدي الابتعاد عن الدراما التليفزيونية في شهر رمضان المقبل، بعد أن قدم هذا العام بطولة مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد هنيدي، أنه لن يشارك في السباق الدرامي لشهر رمضان 2026، وفضل الحصول على إجازة والتفرغ لتقديم فيلم سينمائي وبعض العروض المسرحية.

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد مكي أنه يفكر في الابتعاد عن الدراما التليفزيونية في رمضان 2026، بعد أن قدم هذا العام مسلسل “الغاوي”، الذي كان يتكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

يحتفل الفنان سامح حسين بعرض فيلم “استنساخ”، غدًا الإثنين بأحد السينمات بمنطقة التجمع الخامس، في حضور أبطال الفيلم وعدد من النقاد والإعلاميين.



ويعرض الفيلم بالسينمات يوم الثلاثاء المقبل، والذي يعود من خلاله الفنان سامح حسين للسينما بعد سنوات من الإبتعاد عنها

تتفاوض الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة على إنتاج جزء ثالث من العمل، وخاصة بعد ترك نهاية الجزء الثاني من العمل مفتوحة، ولكن حتى الآأن لم يكن هناك قرار نهائي بهذا الأمر، ورجح الفنان باسم سمرة فكرة إنتاج الجزء الثالث من العمل.



وعرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ 30 والأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل "العتاولة 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة إضافة الى عدد من النجمات.

في الآونة الأخيرة، ظهرت مجموعة من المسلسلات العربية المستنسخة من الأعمال التركية، والتي حققت نجاحا كبيرا ولاقت أصداء إيجابية في العالم العربي.





حقق فيلم الصفا ثانوية بنات لـ على ربيع إجمالى إيرادات ليلة أمس السبت بلغت 630،159 جنيهًا.



وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”.

كشفت الفنانة مي عمر عن حقيقة نهاية مسلسل “إش إش” الذى خاضت به سباق رمضان، قائلة:"النهاية تخيلية فقط، فهى حلم كانت إش إش تريد أن تحققه في حياتها فقط، وليس حقيقة في أحداث العمل".



وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لها، الجمهور تخيل أن هذه النهاية الحقيقة للعمل، من كتر تعلقه به، وقدمنا عملا مختلفا خلال سباق مليئ بالعديد من الأعمال الدرامية.

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