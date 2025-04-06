الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

كريم عبد العزيز ينتهي من تصوير فيلم 7Dogs

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

انتهى الفنان كريم عبد العزيز من تصوير فيلم 7dogs، الذي تم تصويره بالكامل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركه البطولة الفنان أحمد عز وعدد من النجوم.

ومن المفترض أن يعرض الفيلم بالسينمات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يقام له حفلاَ ضخمًا للإحتفال بطرحه بالسينمات.

فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

فيلم 7dogs أول فيلم يتم تصويره في ستديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدًا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان ناصر القصبي وسيد رجب وهنا الزاهد وتارا عماد وهالة صدقى ومنة شلبي

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما فيلم “بيت الروبي” وشارك في بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. 

 

فيما شهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة كريم عبد العزيز كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم. 

 

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