الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

محمد هنيدي يقرر الابتعاد عن الدراما التليفزيونية في رمضان 2026

هنيدي
هنيدي

قرر الفنان محمد هنيدي الابتعاد عن الدراما التليفزيونية في شهر رمضان المقبل، بعد أن قدم هذا العام بطولة مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد هنيدي، أنه لن يشارك في السباق الدرامي لشهر رمضان 2026، وفضل الحصول على إجازة والتفرغ لتقديم فيلم سينمائي وبعض العروض المسرحية.

وأضاف المصدر أن هنيدي لم يعتاد المشاركة بشكل مستمر في موسم دراما رمضان، نظرًا للإرهاق الشديد الذي يتسبب فيه تصوير الأعمال الدرامية

فيلم الجواهرجي

من جانب آخر ينتظر النجمان محمد هنيدي ومني زكي عرض فيلمها الجديد " الجواهرجي"، المقرر أن يتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، والذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال صيف 2024، ولكن الشركة المنتجة قامت بتأجيل عرضه.

ويلعب محمد هنيدي خلال أحداث العمل شخصية "جواهرجي"، ويتعامل مع رجال أعمال، وسيدات المجتمع مما يسبب له خلافات مع زوجته التي تلعب دورها الفنانة منى زكي ضمن أحداث العمل.

والفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، وبيشارك في بطولة الفيلم تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، واستغرق تصوير الفيلم أكثر من عامين، نظرًا لانشغال الفنان محمد هنيدي ببعض الأعمال الأخرى وكذلك الفنانة منى زكي.

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