أحمد مكي يفكر في الابتعاد عن الدراما التليفزيونية رمضان المقبل

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد مكي أنه يفكر في الابتعاد عن الدراما التليفزيونية في رمضان 2026، بعد أن قدم هذا العام مسلسل “الغاوي”، الذي كان يتكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

الفنان أحمد مكي

وأضاف المصدر، أن مكي ابتعد عن شاشة السينما لأكثر من 12 عامًا، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم “سمير أبو النيل”، الذي عرض في عام 2013 ولم يحقق النجاح، لذلك قرر أن يعود للسينما مرة أخرى ويقوم ببطوله فيلم جديد يعرض في نهاية 2025 أو في مطلع 2026، وهذا ما سوف يجعله يبتعد عن الدراما التليفزيونية من أجل التفرغ للسينما

أبطال مسلسل الغاوي

جدير بالذكر أن مسلسل الغاوي كان من بطولة كوكبة من النجوم في مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما شارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أب يوسف والمغني الشعبي كزبرة.

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