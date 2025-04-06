الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مفاوضات لجزء ثالث من مسلسل العتاولة

العتاولة
العتاولة

تتفاوض الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة على إنتاج جزء ثالث من العمل، وخاصة بعد ترك نهاية الجزء الثاني من العمل مفتوحة، ولكن حتى الآأن لم يكن هناك قرار نهائي بهذا الأمر، ورجح الفنان باسم سمرة فكرة إنتاج الجزء الثالث من العمل.

وعرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ 30 والأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل "العتاولة 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة إضافة الى عدد من النجمات.

 

العتاولة 2 الحلقة الأخيرة

وامتلأت الحلقة الأخيرة من المسلسل بالعديد من الأحداث جاء فى مقدمتها قتل عدولة «نسرين أمين» على يد الخواجة الذي أراد قتل نصار بدلا منها إلا أنها دافعت عن السقا وتلقت العيار الناري بدلا منه.

 

كذلك شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من العتاولة تسليم عيسى الوزان «باسم سمرة» للمحاكمة أثناء عملية تسليم الآثار التي كاد يجريها رفقة الخواجة.

 

 

وعقب وفاة عدولة وحبس عيسى الوزان بدأت الأحوال تتحسن لدى العتاولة، كما تم  شفاء نجلة نصار وحنة من مرض ضمور العضلات.


العتاولة 2 الحلقة  قبل الأخيرة

وتسارعت الأحداث بالحلقة قبل الأخيرة من العتاولة بين أبطال العمل وفي مقدمتهم عيسى الوزان ونصار وشديدة وحنة وعدولة، عقب قيام العتاولة بخطف «بيچو» نجل شديدة ولكنه بشكل مفاجئ تلقى عيارا ناريا فلقي مصرعه على إثره.

 

ومع وفاته دخلت شديدة «فيفي عبده» في حالة كبيرة من الانهيار والحزن الكبير مما جعل قلبها يتوقف عن النبض وتوفيت في الحال وسط صدمة من عدولة «نسرين أمين» وعيسى الوزان «باسم سمرة».

 

الحلقة 28 من العتاولة 2

وشهدت أحداث الحلقة العثور على كنوز سترة العترة المختبئة داخل الحائط، وكشف عنها حنة «زينة» وشادية «مريم الجندي» وحاولوا بقدر استطاعتهم فتح خزينتها إلا أنهم وجدوا مفاجأة كبيرة، حيث استطاعوا فتح الخزنة ولكن ما عثروا عليه هو صور للراحلة مرفقة بجملة «الكنز فى السُترة».

وفور فتحهم الخزنة وصلت عصابة بقيادة شديدة «فيفي عبده» لكي تخطف حنة وتساوم نصار «احمد السقا» على أن يظهر نجلها ويتبادل شديدة ونصار روح حنة أمام روح نجلها.

 

 

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العتاولة 2 مسلسل العتاولة باسم سمرة أحمد السقا طارق لطفي

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