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رياضة

طائرة الأهلي يفوز على البنك التجاري الكيني ويتأهل لدور الـ 16 ببطولة إفريقيا للسيدات

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي «سيدات» فوزًا مهمًّا على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية بنيجيريا.

وأقيمت المباراة على صالة موشود أبيولا، وشهدت المباراة ندية من الطرفين، قبل أن يحسمها الفريق بنتيجة 3-2 ويتأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة الثالثة.

وخسر الفريق في الشوط الأول بنتيجة 23-25، وواصل الفريق الكيني تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 20-25.

واستفاق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الثالث وتفوق بنتيجة 26-24، وواصل الأهلي صحوته وفاز في الشوط الرابع بنتيجة 25-8، قبل أن يحسم الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-8.

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.

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