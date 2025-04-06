طائرة الأهلي يفوز على البنك التجاري الكيني ويتأهل لدور الـ 16 ببطولة إفريقيا للسيدات
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي «سيدات» فوزًا مهمًّا على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية بنيجيريا.
وأقيمت المباراة على صالة موشود أبيولا، وشهدت المباراة ندية من الطرفين، قبل أن يحسمها الفريق بنتيجة 3-2 ويتأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة الثالثة.
وخسر الفريق في الشوط الأول بنتيجة 23-25، وواصل الفريق الكيني تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 20-25.
واستفاق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الثالث وتفوق بنتيجة 26-24، وواصل الأهلي صحوته وفاز في الشوط الرابع بنتيجة 25-8، قبل أن يحسم الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-8.
وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي: آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا