طائرة الأهلي يفوز على البنك التجاري الكيني ويتأهل لدور الـ 16 ببطولة إفريقيا للسيدات

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي «سيدات» فوزًا مهمًّا على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية بنيجيريا.

وأقيمت المباراة على صالة موشود أبيولا، وشهدت المباراة ندية من الطرفين، قبل أن يحسمها الفريق بنتيجة 3-2 ويتأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة الثالثة.

وخسر الفريق في الشوط الأول بنتيجة 23-25، وواصل الفريق الكيني تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 20-25.

واستفاق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الثالث وتفوق بنتيجة 26-24، وواصل الأهلي صحوته وفاز في الشوط الرابع بنتيجة 25-8، قبل أن يحسم الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-8.

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.

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