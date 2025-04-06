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رياضة

الأهلي يصل ملعب شيخا ولد بيديا لخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراة الهلال (فيديو)

الأهلي
الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلى ملعب شيخا ولد بيديا لخوض مرانه الأول اليوم في موريتانيا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء. 

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى نواكشوط في الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا لمواجهة بطل السودان. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

الأهلي لا يعرف الفوز خارج أرضه أمام الهلال السوداني 

والتقى النادي الأهلي خارج أرضه نظيره فريق الهلال السوداني في 6 مباريات، لم ينجح الأحمر في تحقيق الفوز خلالها، حيث تعرض للخسارة في 3 مباريات وتعادل في مثلهم. 

نتائج الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني 

وجاءت نتائج الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني كالتالي:

موسم 1987، الأهلي 0ـ0 الهلال 

موسم 2004، الأهلي 0ـ1 الهلال 

موسم 2007، الأهلي 0ـ3 الهلال 

موسم 2020، الأهلي 1ـ1 الهلال 

موسم 2022، الأهلي 0ـ0 الهلال 

موسم 2023، الأهلي 0ـ1 الهلال 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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