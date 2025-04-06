الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية جونسون في الشوط الأول

يتقدم فريق توتنهام،علي منافسه ساوثهامبتون بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول، من اللقاء الذي يحمع بينهما الآن علي استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي فريق توتنهام اللاعب برينان جونسون في الدقيقتين 13 و42، وسجل لوكاس بيرغفال هدفا لفريق توتنهام لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الـ VAR.

تشكيل توتنهام أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: سبينس - دايفز - روميرو - بورو

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - ماديسون

الهجوم: سون - سولانكي – وجونسون

تشكيل ساوثهامبتون أمام توتنهام



ترتيب توتنهام وساوثهامبتون في الدزوري الإنجليزي

ويحتل توتنهام المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما ياتي فريق ساوثهامبتون المركز الـ 20 والأخير برصيد 10 نقاط.

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