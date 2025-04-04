رقم تاريخي كارثي لمدرب توتنهام بعد الخسارة أمام تشيلسي

حسم تشيلسي مباراته ضد توتنهام هوتسبير، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه عليه 1-0 بملعب ستامفورد بريدج، ليتكبد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب السبيرز، رقما سلبيا تاريخيا.

وتلقى توتنهام، تحت قيادة بوستيكوجلو خسارته الـ16 في 30 مباراة حتى الآن في الدوري، وذلك ضد تشيلسي ليسجل الهزيمة الرابعة على التوالي أمام المنافس ذاته.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو أصبح أول مدرب في تاريخ توتنهام، يتعرض للخسارة في أول 4 مباريات له ضد تشيلسي في البريميرليج ليكون اول مدرب في تاريخ النادي يخسر مبارياته الأربع الأولى في الدوري أمام تشيلسي.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، لم ينجح توتنهام في الخروج فائزا سوى مرة وحيدة، مقابل 21 انتصارا لتشيلسي، فيما حسم التعادل 11 مواجهة أخرى.



وأفادت بأن توتنهام أصبح الضحية التاريخية المفضلة للبلوز، حيث حقق تشيلسي 37 انتصارا، وسجل 121 هدفا أمامه، أكثر من أي فريق آخر بالبريميرليج.

وأضافت: "لا يوجد فريق حصد نقاطا أقل من توتنهام وبرينتفورد في ديربيات لندن بالبريميرليج هذا الموسم، بواقع 10 نقاط لكل منهما".

ورغم نتائجه الكارثية أبدى مشجعو توتنهام استياء من ملاك النادي ومن المدرب أنجي بوستيكوجلو الذي بدا وكأنه يسخر من احتجاجاتهم عندما وضع يده على أذنه.

وقال بوستيكوجلو لمحطة "توك سبورت" عندما سُئل عن رد فعل الجماهير السلبي إزاء تبديلاته "هي ليست أول مرة لي، أرى أن المشجعين يعبرون عن آرائهم، هذا طبيعي ويجب أن أتقبل ذلك".

ويحتل توتنهام، الذي حقق فوزا واحدا خلال 40 لقاء في ضيافة تشيلسي بالدوري، المركز 14 برصيد 34 نقطة من 30 مباراة، لتتوقف آماله في المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل على فوزه بالدوري الأوروبي هذا العام.

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