أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة الشمال الروسية، تمكنت من تحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، في إطار العملية العسكرية الخاصة.



وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إذ قامت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، بتحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، خلال العمليات الهجومية".



وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غورنال وغيفو وأوليشنيا وكذلك باسوفكا وبيلوفودي وبوديفيلنوي وفلاديميروفكا وفودولاجي وزورافكا ولوكنيا وميروبولسكوي وسادكي وشاليجينو ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و12 مركبة، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة".



وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.





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