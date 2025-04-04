الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

موسكو: أوكرانيا تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

 قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

 الأسبوع الماضي، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة يؤكد عجزها عن التوصل لاتفاقيات.

 

وحشية الضربات الروسية اليومية

 من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر مدى عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية.

وأضاف زيلينسكي: "منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق نار غير مشروط، وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل.. العقوبات على روسيا ضرورية ونحن بحاجة إلى مزيد من قوات الدفاع الجوي".

 

محادثات روسيا والولايات المتحدة في السعودية

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة حققت الكثير من التقدم في أوكرانيا، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وبدأت روسيا والولايات المتحدة محادثات في السعودية، الإثنين، لبحث هدنة محتملة في أوكرانيا التي تشهد حربا تشنها روسيا منذ نحو 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات.

وقال المصدر: إن الوفد الروسي الذي يضم السناتور والدبلوماسي السابق غريجوري كاراسين وعضو جهاز الأمن الفدرالي سيرجي بيسيدا، التقى الوفد الأمريكي في الرياض.

 

تطبيع العلاقات بين البلدين أبرز أهداف المحادثات

وتهدف هذه المحادثات إلى تطبيع العلاقات بين البلدين ومناقشة جهود إنهاء  الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنه من المتوقع أن تتواصل المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى الخبراء في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، وربما يتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب ناقشا الحاجة إلى مثل هذه المحادثات والممثلين المحتملين لكل دولة، لكنه قال  إن الكرملين ليس مستعدا للإعلان عن هوية الممثل الروسي.

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روسيا وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا زيلينسكي بوتين روسيا والولايات المتحدة

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