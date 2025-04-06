الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تدمر آلية عسكرية صهيونية بحي الشجاعية

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الأحد إنها دمرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع "ثاقب" زرعتها مسبقا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلنت بلدية رفح في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر 300 ألف فلسطيني يقطنون مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على إخلائها بالكامل تحت ضربات جوية وبرية مكثفة، مما أدى لسيطرة الجيش عليها وفصلها عن محيطها.

الاحتلال يهجر ألاف الفلسطينيين من رفح 

وقال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، إن الاحتلال دمَّر 90% من المدينة خلال اجتياحه الأول مطلع مايو 2024، وطال معظم المباني السكنية، وشبكات البنية التحتية، والمرافق العامة والخدمية والصحية.

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سرايا القدس تعلن قصف موقع ناحل عوز العسكري

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جنوب قطاع غزة تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل لا سيما في خان يونس ورفح، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

 قصف إسرائيلي مكثف في خان يونس ورفح

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس، قذائفها تجاه مدينة رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة.

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سرايا القدس حي الشجاعية غزة الاحتلال الإسرائيلي

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