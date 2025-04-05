حماس تعلق على فيديو استهداف عمال الإغاثة في رفح (فيديو)

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن توثيق المسعف الفلسطيني لجريمة إعدام طواقم الإسعاف في رفح يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال ويفنّد رواياته المضللة.

طواقم الإسعاف في رفح يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال



وحصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على فيديو، يظهر أضواء وعلامات الهلال الأحمر على سيارات الإسعاف التي استهدفتها إسرائيل في رفح ما أسفر عن استشهاد عدد من المسعفين.

#غزة_تحت_القصف



فيديو إعدام فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني على يد قوات الاحتلال في رفح. في نهاية الفيديو، تسمع أصوات جنود يتحدثون العبرية وهم يقتربون.

المسعف رفعت رضوان الذي ظهر صوته في مقطع الفيديو قبل ان يتم إعدامه برفقة زملائه من قبل قوات الاحتلال خلال مهمة انسانية في رفح pic.twitter.com/IAEnNwlnD5 — Marwan Mohammed ﮼مروان‏ (@marwankhalil052) April 5, 2025

ويُوثق المقطع، الذي التقطه رجل إسعاف أثناء وصولهم إلى نقطة ميدانية في المنطقة لإجراء مهمة إنسانية، وجود مركبات إسعاف مزودة بكامل الإشارات الضوئية الخاصة بها، فيما كان مسعفوها يرتدون الزي الرسمي المضيء والمعتمد أثناء المهام الطارئة.

وتابعت حماس في بيان لها: "تكشف المشاهد التي وُجدت في هاتف المسعف الشهيد رفعت رضوان، وهو أحد المسعفين الفلسطينيين الأربعة عشر، الذين عُثر على جثامينهم في مقبرة جماعية بمدينة رفح، عن جريمة إعدام ميداني بشعة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني عن سبق إصرار، باستهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى".

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