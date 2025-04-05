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خارج الحدود

حماس تعلق على فيديو استهداف عمال الإغاثة في رفح (فيديو)

حماس تعلق على فيديو
حماس تعلق على فيديو استهداف عمال الإغاثة في رفح، فيتو

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن توثيق المسعف الفلسطيني لجريمة إعدام طواقم الإسعاف في رفح يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال ويفنّد رواياته المضللة.

 

طواقم الإسعاف في رفح يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال


وحصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على فيديو، يظهر أضواء وعلامات الهلال الأحمر على سيارات الإسعاف التي استهدفتها إسرائيل في رفح ما أسفر عن استشهاد عدد من المسعفين.

ويُوثق المقطع، الذي التقطه رجل إسعاف أثناء وصولهم إلى نقطة ميدانية في المنطقة لإجراء مهمة إنسانية، وجود مركبات إسعاف مزودة بكامل الإشارات الضوئية الخاصة بها، فيما كان مسعفوها يرتدون الزي الرسمي المضيء والمعتمد أثناء المهام الطارئة.

وتابعت حماس في بيان لها: "تكشف المشاهد التي وُجدت في هاتف المسعف الشهيد رفعت رضوان، وهو أحد المسعفين الفلسطينيين الأربعة عشر، الذين عُثر على جثامينهم في مقبرة جماعية بمدينة رفح، عن جريمة إعدام ميداني بشعة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني عن سبق إصرار، باستهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى".

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إسرائيل الهلال الأحمر الاحتلال الصهيوني جيش الإحتلال الصهيوني حركة حماس

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